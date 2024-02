Il commissario tecnico della Turchia Vincenzo Montella indica in cosa il regista nerazzurro è migliorato.

Vincenzo Montella fa i conti con i progressi di Hakan Calhanoglu, che di fatto è molto diverso dal giocatore che ha allenato al Milan; ecco le sue parole a Sky Sport. “Ha trovato una nuova posizione in campo che non ho ancora sperimentato con lui in Nazionale visto che noi giochiamo in maniera diversa. Dico che è il più forte perché è maturo, riesce a ottimizzare la sua qualità fisica, riesce a gestire i momenti della partita, guida i compagni, fa gol”.

Calhanoglu

Il più forte del mondo

“In questo momento rispondo di sì, sa leggere la partita, le situazioni di gioco, lo si vede in campo. Ottimizza il suo talento, tutta la sua capacità fisica: non spende nulla in più di quello che è necessario. Quando è arrivato al Milan, arrivava da sei mesi di inattività per squalifica. Aveva bisogno di ritmo, in Italia c’è meno spazio e meno tempo in attacco, adesso gioca in una posizione diversa, l’Inter funziona, è ben messa in campo e anche lui è cresciuto molto come calciatore, come letture, è sempre presente in campo. Velocizza il gioco quando serve, sa quando rallentarlo. La squadra è messa bene in campo e lui gioca con facilità”. Montella ha allenato Calhanoglu al Milan impiegandolo praticamente sempre come trequartista. È stato Simone Inzaghi all’Inter a trasformarlo prima in mezzala e poi addirittura in regista dopo il grave infortunio di Brozovic della passata stagione.

L’articolo Montella: “Ecco perché Calhanoglu è il più forte al mondo nel suo ruolo” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG