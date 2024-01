Ferguson Milan, occhi puntati sul centrocampista di proprietà del Bologna: tutti gli aggiornamenti e le novità

Il Milan guarda con grande attenzione in casa Bologna. Nel mirino dei rossoneri non ci sarebbe soltanto Zirkzee, obiettivo numero uno per l’attacco del futuro, ma anche un secondo profilo.

Si tratta di Lewis Ferguson, centrocampista dei rossoblu e della nazionale scozzese. I rossoneri lo monitorano soprattutto in vista della prossima estate. Lo riporta Sky Sport.

