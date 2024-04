L’ex difensore Ciro Ferrara ha elogiato il lavoro fatto dal tecnico piacentino.

Ciro Ferrara a DAZN ha parlato di Inter ponendosi un dubbio: “Ma siamo convinti davvero che i giocatori dell’Inter ci tengano particolarmente a vincere lo scudetto nel derby? Sarebbe una ciliegina sulla torta ma l’importante è che arrivi. Non hanno certo iniziato il campionato con questa intenzione“.

Il segreto

“L’Inter si permette di avere situazioni diverse anche quando non segnano gli attaccanti. Per stare in vetta alla classifica devi avere attaccanti forte come Lautaro e Thuram ma anche una squadra, giocatori, anche in panchina, che siano veramente all’altezza“.

Lautaro Martinez

Identità

“Nonostante i cambi resta identica la qualità dell’Inter con la costruzione dal basso, con la palla che parte sempre dal portiere. Quando sei in quella posizione di classifica e hai raggiunto una certa maturità, anche cambiando gli elementi, chiunque entri, anche in ruoli non adatti riesce a rendere al massimo. Come succedeva nella scorsa stagione anche al Napoli“.

I meriti del tecnico

“Sicuramente Inzaghi ha dato una grande impronta all’Inter e non solo quest’anno. Aveva fatto ottimi risultati anche alla Lazio e ha una proposta di gioco, con un assetto tattico che sembra più difensivo ma adatta giocatori atti ad offendere. È molto più offensiva ma la difesa ha subito solo 16 gol, addirittura“.

Su Carlos Augusto schierato spesso e volentieri come braccetto

“La fase difensiva si può allenare? Migliora un giocatore con le sue caratteristiche. Carlos Augusto ha sempre fatto bene e migliorarsi, avere delle buone nozioni per lui è un’opportunità in più. Sono difensori più in possesso di palla che difendono, ma il lavoro sulla difesa lo stanno portando avanti”.

