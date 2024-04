L’ex centrocampista del Sassuolo si aspettava di giocare di più ma nonostante ciò non si lamenta mai e continua a lavorare in silenzio ed a segnare goal pesantissimi.

Alla fine l’Inter ha avuto bisogno del tap-in a porta vuota di Davide Frattesi al 95′ per avere la meglio di un’Udinese coriacea e ben organizzata.

Uomo dai goal pesanti

La mezzala gioca poco da titolare ma si è guadagnato subito il ruolo di “riserva di lusso”: impossibile intaccare il trio Barella-Calhanoglu-Mkhitaryan e allora meglio fruttare al massimo ogni singolo minuto concessogli da Inzaghi. E l’ex Sassuolo ci sta riuscendo almeno a vedere i numeri: finora ha segnato 5 goal in campionato ed 1 in Champions League, tra l’altro molto bello contro il Benfica. Il primo è arrivato nel derby seppur a risultato già acquisito, quelli contro Lecce e Atalanta hanno arrotondato i punteggi ma quelli contro Hellas Verona e Udinese valgono tantissimo perché sono decisivi e perché sono avvenuti in pieno recupero.

Davide Frattesi

Il paradosso

La Gazzetta dello Sport fa notare come in campionato in questa stagione Frattesi ha più goal segnati che gare da titolare disputate: Inzaghi lo ha lanciato dal primo minuto solo 3 volte mentre le reti siglate, come detto, sono 5. 3 di queste tra l’altro sono arrivate nei minuti finali delle partite o addirittura in pieno recupero; insomma i goal che danno più soddisfazione e gioia ai propri tifosi, come accaduto ieri.

L’articolo Il paradosso di Frattesi proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG