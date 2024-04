I nerazzurri inizieranno oggi pomeriggio a preparare la sfida ai sardi: domenica ci sarà l’ultimo turno di campionato prima del derby del 22 aprile.

L’Inter si è goduta il successo sofferto conquistato sul campo dell’Udinese grazie al goal di Frattesi al 95′ e Inzaghi ha concesso un giorno di riposo ai suoi considerando che non ci sono più impegni infrasettimanali.

Derby a distanza

Sia Inter che Milan giocheranno domenica 14 aprile prima del derby del 22; i rossoneri però domani e giovedì 18 affronteranno la Roma in Europa League. I nerazzurri hanno 14 punti di vantaggio sui rossoneri e sperano di vincere lo Scudetto proprio nel derby; per farlo servirà fare bottino pieno contro la squadra di Ranieri.

Verso il Cagliari

Nell’ultima partita Pavard e Lautaro Martinez sono stati ammoniti ed in quanto diffidati salteranno il match coi rossoblù per squalifica; questo però vuol dire che avranno la “fedina penale” pulita per la stracittadina. Inzaghi pensa ad una gara per volta e quindi sta già pensando a come sostituire i due giocatori contro il Cagliari. Di fatto ci sono due ballottaggi: in difesa il ristabilito De Vrij e Bisseck si contenderanno il posto solitamente dell’ex Bayern Monaco mentre in avanti secondo Sky Sport Arnautovic appare favorito su Sanchez per il posto di fianco a Thuram. Questo perché il cileno rappresenterebbe una soluzione diversa a gara in corso le cose non si stessero mettendo bene: anche ad Udine il Ninho Maravilla ha giocato in posizione più arretrata rispetto alle due punte.

