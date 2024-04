L’ex allenatore Arrigo Sacchi critica la tendenza del calcio italiano di puntare troppo sulla tattica.

Arrigo Sacchi ha presentato nel corso di un evento tenutosi a Jesi il suo libro autobiografico intitolato “Il realista visionario“; l’ex tecnico ha parlato naturalmente anche del calcio attuale non risparmiando critiche anche all’Inter. “C’è una tendenza ad arrivare all’obiettivo da furbi. Bisogna uscire da questa situazione, altrimenti resteremo sempre in questo stato di crisi”.

Il paradosso del calcio italiano

“Oggi si punta tutto sulla tattica, si aspetta solo l’errore dell’avversario. I padri fondatori inventarono il calcio come sport offensivo e di squadra, in Italia lo abbiamo trasformato in individuale e difensivo. Siamo al paradosso”.

Simone Inzaghi

I migliori allenatori italiani del presente

“Spalletti è come me, può fare bene. Mi rivedo tanto in lui, ma non è il solo. Apprezzo Sarri, Gasperini, Italiano e Pioli. Inzaghi sta per vincere lo scudetto, si è evoluto. Ma in Champions contro l’Atletico Madrid ha sbagliato. Le formazioni spagnole vanno aggredite, la sua Inter si è difesa troppo. Ma crescerà, ha intrapreso la strada giusta”. Rispetto ad un tempo Arrigo Sacchi è meno critico nei confronti di Simone Inzaghi. Le due gare contro l’Atletico Madrid sono state molto diverse tra loro: all’andata l’Inter non ha concesso neanche un tiro in porta agli spagnoli ma al ritorno i nerazzurri hanno pensato un po’m troppo a difendere il vantaggio dell’andata.

L’attacco

Infine l’accusa diretta di Sacchi: “Vincere facendo i debiti significa barare. L’Inter sta barando? Si”.

