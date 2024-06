L’ex difensore Gianluca Festa da allenatore ha lanciato il centrocampista sardo.

Gianluca Festa ha parlato dei miglioramenti di Nicolò Barella nel corso di un’intervista a FcInter1908.it. “Barella ho avuto la fortuna di farlo esordire sia in Serie A con il Cagliari che in Serie B con il Como, oltre ad averlo avuto nel settore giovanile. Lo conosco benissimo: è un ragazzo che ha fatto dei miglioramenti mostruosi, e sta continuando a dimostrarlo. Sta diventando sempre più leader di questa squadra, come lo è per l’Inter. Gli elogi sono tutti meritati, e secondo me può migliorare ulteriormente”.

Nicolo Barella

Il suo status

“È sicuramente tra i centrocampisti più forti d’Europa. Secondo me può fare ancora uno step in avanti, ha margini di miglioramento. E poi sbaglia pochissimo: è uno che ti dà sicurezza, gioca sempre la palla in maniera giusta, sta imparando ad avere i tempi di gioco, quando tenere palla e quando darla. E sta facendo gol: quello contro l’Albania era veramente difficile, una palla che ti arriva veloce così e l’ha calciata con una sensibilità incredibile. Un centrocampista che sta iniziando anche a fare gol: tanta roba. Se uno ha giocato a calcio si rende conto della difficoltà del gol segnato contro l’Albania”.

Il suo rinnovo

“Si è vista tutta la fiducia della società, gli ha fatto un contratto importante, per più anni: è il giusto riconoscimento per un giocatore che sta ottenendo grandi risultati, sia a livello personale che di squadra. Ormai non è più un ragazzo, ha 4 figli: è uno con la testa sulle spalle, dopo la famiglia la sua priorità è il calcio, lo era anche da piccolo. Era uno super concentrato su quello che faceva. Sta bene a Milano, e il rinnovo è un bel segnale anche da parte della società nei confronti dei tifosi: nonostante il cambio di proprietà gli obiettivi saranno sempre gli stessi, e per vincere bisogna confermare i giocatori più forti”.

