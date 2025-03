Feyenoord-Inter dove vederla in TV e streaming

I nerazzurri oggi affrontano gli olandesi nel loro stadio nell’andata degli ottavi di finale di Champions League: il ritorno si giocherà a San Siro tra meno di una settimana.

L’Inter si prepara a un appuntamento importante in Champions League. Grazie ad una prima fase solida chiusa al quarto posto in classifica, i nerazzurri hanno conquistato l’accesso diretto agli ottavi con prestazioni convincenti. La preparazione in vista del confronto si sta intensificando, con Inzaghi che valuta attentamente che formazione schierare: ieri da Appiano Gentile è arrivata una notizia totalmente inattesa. La voglia di rivalsa rispetto alla scorsa edizione spinge il gruppo a non lasciare nulla al caso, consapevole delle insidie che un torneo così prestigioso può riservare.

Un duello che promette spettacolo

Il sorteggio ha decretato che l’avversario sarà il Feyenoord, club con una storia gloriosa e un pubblico caloroso. La squadra olandese ha recentemente cambiato guida tecnica, affidando il progetto a van Persie, che ha sostituito Bosschaart, che a sua volta era un traghettatore, dopo la sorprendente vittoria contro il Milan nei playoff. I giocatori del Feyenoord scendono in campo con determinazione, forti della fiducia ritrovata grazie ai successi europei. Per l’Inter si prospetta un confronto intenso, dove la tattica sarà determinante. La difesa nerazzurra dovrà mantenere alta la concentrazione per contenere gli attacchi avversari, mentre il reparto offensivo cercherà di colpire sfruttando ogni occasione utile.

Dove vedere la partita in esclusiva

La sfida tra Feyenoord e Inter verrà trasmessa in esclusiva su Amazon Prime Video, piattaforma che detiene i diritti di alcune delle partite più attese della competizione. Gli appassionati potranno seguire l’incontro tramite smart TV compatibili, oppure collegando il dispositivo a console come PS4, PS5, Xbox One, o strumenti di streaming come Chromecast, Apple TV e Fire Stick. Per chi dispone di Sky Q, sarà possibile accedere alla partita direttamente dall’app Prime Video integrata nel decoder. Un’occasione imperdibile per vivere ogni istante del match, accompagnando l’Inter in una gara abbastanza delicata della stagione: l’obiettivo è quello di avanzare verso i quarti di finale.

