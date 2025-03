Inter, una scelta sorprendente di Inzaghi può cambiare tutto: rischio o mossa geniale?

Con le fasce decimate dagli infortuni e scelte obbligate a centrocampo, l’Inter affronta una notte cruciale.

Simone Inzaghi si trova a fronteggiare una situazione complessa: l’Inter arriva alla sfida col Feyenoord con le fasce decimate da infortuni, il che costringe il tecnico a scelte obbligate. La sfida, al di là di questo, potrebbe essere molto più difficile di quanto raccontato per un motivo ben preciso. Per quel che riguarda la formazione, Dumfries sarà l’unico esterno naturale disponibile, mentre Bastoni verrà adattato a sinistra, con compiti più difensivi che offensivi. L’obiettivo, come riporta la Gazzetta dello Sport, sarà contenere le scorribande olandesi, soprattutto quelle di Hadj Moussa, esterno rapido e incisivo. Questa scelta comporta una rinuncia alla spinta laterale, ma garantisce maggiore solidità. In caso di affanno, potrebbe scattare un riassetto tattico, con Mkhitaryan pronto a dare una mano in fase di contenimento, permettendo a Bastoni di arretrare.

Centrocampo e dubbi da sciogliere

Il centrocampo è il vero punto interrogativo. Calhanoglu e Barella dovrebbero riposare almeno inizialmente: tutto il peso ricade su Asllani e Zielinski. Il primo, pur dotato tecnicamente, sulla carta manca di fisicità per reggere l’urto del Feyenoord, mentre il secondo ha mostrato distrazioni pericolose nei momenti chiave. L’Inter dovrà ritrovare compattezza per evitare di subire la stessa sorte del Milan. La difesa ha dimostrato solidità in Champions, ma senza il filtro del centrocampo rischia di essere travolta. Sarà essenziale che la squadra non si abbassi troppo, cercando di tenere alta la pressione per non lasciarsi schiacciare.

Obiettivo: evitare rischi futuri

Oltre all’aspetto tattico, c’è una questione di calendario che pesa sulle scelte di Inzaghi. Risolvere la pratica qualificazione già all’andata sarebbe fondamentale per non affrontare il ritorno con l’acqua alla gola, soprattutto considerando la sfida ravvicinata contro l’Atalanta. Il Feyenoord arriverà a Milano più fresco, grazie al rinvio del turno di campionato, cosa che ha generato non poche polemiche, mentre l’Inter rischierebbe di pagare un doppio sforzo. Chiudere la questione in trasferta eviterebbe pericolose complicazioni e permetterebbe di concentrarsi sulla corsa scudetto. Sarà decisivo il contributo della coppia Lautaro-Thuram, chiamata a riscattare la prova opaca di Napoli per trascinare la squadra verso un successo vitale.

