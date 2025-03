Inter in emergenza: Bastoni come esterno, ma c’è una mossa segreta che può cambiare tutto

In vista di Feyenoord-Inter, Simone Inzaghi prepara sorprese tattiche. Un solo esterno disponibile e un cambio modulo potrebbero rivoluzionare la partita.

L’Inter si prepara ad affrontare il Feyenoord con una situazione complicata sulle fasce. A causa di alcuni infortuni, Simone Inzaghi si trova con un solo esterno di ruolo disponibile, Dumfriues, ed è costretto a inventare soluzioni tattiche per mantenere l’equilibrio della squadra. La sfida in Olanda si prospetta delicata, soprattutto considerando il ritmo alto che si presume imporrano gli avversari, noti per l’intensità e la spinta costante sulle corsie laterali. Per fronteggiare questa difficoltà, il tecnico sta valutando l’adattamento di Alessandro Bastoni, difensore centrale, in una posizione più avanzata, affidandogli il compito di percorrere tutta la fascia sinistra.

Centrocampo in evoluzione: nuovi equilibri a gara in corso

Oltre all’emergenza sugli esterni, l’allenatore nerazzurro sta studiando modifiche anche in mezzo al campo. Kristjan Asllani potrebbe partire titolare al posto di Calhanoglu, non al meglio dopo la sfida con il Napoli. Questa scelta garantirebbe maggior freschezza in fase di interdizione, sacrificando parzialmente la costruzione dal basso. Un altro cambio in vista riguarda Piotr Zielinski, pronto a prendere il posto di Mkhitaryan. L’ex Napoli, ancora in fase di adattamento, può offrire qualità e inserimenti preziosi, dando alla squadra ulteriori opzioni offensive. Questi accorgimenti permetterebbero a Inzaghi di dosare le energie dei titolari, evitando cali fisici nei minuti finali.

Cambio modulo in vista: la mossa segreta di Inzaghi

La vera novità, come evidenzia Tuttosport, potrebbe arrivare nell’ultima mezz’ora, con un possibile passaggio al 4-4-2. Inzaghi tiene nel cassetto questa soluzione per proteggere la squadra dopo l’intenso lavoro richiesto a Bastoni. Se il difensore dovesse accusare la fatica, verrebbe sostituito per riequilibrare lo schieramento. In questo scenario, entrerebbe dalla panchina Mkhitaryan per posizionerai a centrocampo sulla fascia sinistra, con Barella spostato più vicino ad Asllani per rinforzare la mediana.

