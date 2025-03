Inter, un addio inaspettato potrebbe sbloccare il colpo da sogno: ma c’è un ostacolo non da poco

L’Inter sta pensando ad una mossa a sorpresa per il futuro: occhi su un grande talento.

Il futuro dell’Inter sembra essere sempre più legato a dinamiche di mercato, con i nerazzurri che, sebbene impegnati nella lotta per lo Scudetto, non smettono di pianificare possibili rinforzi per la prossima stagione. La corsa al titolo è ancora apertissima e bisogna anche considerare l’incidenza di una regola tutta nuova: la squadra di Inzaghi continua a mantenere il vantaggio di 1 punto sul Napoli di Conte ma il club sta già valutando le possibili mosse da fare in vista della prossima stagione.

Il ritorno di fiamma

Calhanoglu è stato una pedina fondamentale per l’Inter da quando è approdato in nerazzurro nel 2021, ma ora il turco rappresenta uno dei punti più discussi. Il centrocampista, in scadenza con l’Inter nel 2027, ha conquistato il cuore dei tifosi con prestazioni di altissimo livello. Ma la sua possibile cessione apre scenari importanti: infatti, il Bayern Monaco, dopo aver provato ad acquistarlo senza successo la scorsa estate, sembra volerci riprovare. Se la cessione di Calhanoglu dovesse concretizzarsi, l’Inter potrebbe trovarsi con una considerevole somma a disposizione, da reinvestire nel centrocampo. Secondo Inter Live, un nome che affascina molto la dirigenza nerazzurra è quello di Frenkie de Jong, talentuoso centrocampista del Barcellona.

Un sogno irrealizzabile per l’Inter: l’ostacolo economico

L’olandese è sotto contratto fino al 2026 e perciò può rappresentare un’occasione interessante per il mercato estivo. La trattativa per portare de Jong all’Inter, seppur affascinante, presenta un ostacolo fondamentale: l’ingaggio del giocatore. De Jong guadagna infatti ben 18 milioni di euro a stagione. Sebbene l’Inter possa risparmiare una somma significativa grazie alla possibile cessione di Calhanoglu, l’ingaggio dell’olandese rimane un ostacolo insormontabile. Il sogno di portare de Jong in Serie A, quindi, rischia di infrangersi contro la realtà economica del club.

