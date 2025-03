L’Inter rischia la grande beffa: l’obiettivo tanto atteso sta per sfuggire di mano?

Il futuro di Nico Paz è incerto: l’Inter spera di chiudere l’affare, ma il pressing delle big inglesi potrebbe far sfumare il colpo.

L’Inter sta cercando di arrivare il più in alto possibile in ogni competizione a cui partecipa: l’impresa è ardua ed il rischio di pagare dazio alla stanchezza è piuttosto alto. In ogni caso la dirigenza è già concentrata sul mercato della prossima estate visto che sono annunciati grossi cambiamenti. Questi non riguarderanno solo le entrate: potrebbero esserci alcune cessioni destinate a far discutere.

L’Inter in competizione con i colossi della Premier League

I nerazzurri hanno mostrato interesse per Nico Paz mesi fa e continuano a monitorare da vicino la situazione contrattuale del giocatore. Sebbene il ragazzo appartenga al Como, la sua situazione è piuttosto complessa. Infatti, il Real Madrid detiene un diritto di recompra che potrebbe rendere difficili le trattative. Se il club spagnolo decidesse di esercitare tale diritto, potrebbe acquistarlo per una cifra molto bassa, solo 9 milioni di euro.

L’Inter rischia di perdere il giovane talento

Inter Live sostiene che ultimamente su di lui ci siano anche altre big come il Chelsea e il Tottenham, il che potrebbe mettere l’Inter in difficoltà visto che i club inglesi sono pronti a investire cifre ingenti. Le voci su un interesse concreto da parte delle due londinesi sono ormai confermate. Entrambe le squadre hanno bisogno di rinforzare i propri organici con giocatori di qualità, e Nico Paz è ritenuto un talento da non lasciarsi sfuggire. Le due inglesi, grazie alla loro forza economica, potrebbero arrivare a offrire cifre che sfiorano i 40 milioni di euro, mettendo così l’Inter in una posizione delicata. Se i nerazzurri dovessero venire scavalcati su questo giovane promettente, la dirigenza interista, guidata da Marotta e Ausilio, dovrà valutare altre opzioni, possibilmente più economiche, ma comunque di grande potenziale per il futuro.

