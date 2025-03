Dall’Atalanta all’Inter: l’occasione inaspettata cambia tutto?

Il mercato dell’Inter potrebbe comprendere una sorpresa: un veterano in arrivo dall’Atalanta.

L’Inter si sta già preparando per la prossima sessione estiva di calciomercato, con la mente rivolta a rinforzare la squadra in vista della stagione 2025/26. Marotta aveva già avvisato che non ci sarebbero stati movimenti improvvisi a gennaio: il club è soddisfatto del gruppo attuale, ma è anche consapevole che sarà necessario valutare i rinforzi necessari per affrontare la prossima stagione in modo competitivo. Le strategie a lungo termine sono in atto, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente una rosa che ha già dimostrato di poter competere ad alti livelli. Ci si attende una mini-rivoluzione dai nerazzurri e tra i nomi accostati c’è quello di un difensore molto promettente.

Un attacco da potenziare: il sogno Jonathan David

Per l’attacco, l’Inter sta valutando diverse opzioni. Uno degli obiettivi principali rimane Jonathan David, attaccante del Lille, che potrebbe essere il colpo per rafforzare il reparto offensivo. Con le partenze ormai certe di Arnautovic e Correa, che vedranno la scadenza dei loro contratti, l’Inter ha bisogno di un nuovo nome di spicco in avanti. Tuttavia, la società non ha dimenticato altre aree del campo che necessitano di attenzione, con l’idea di un affare importante anche in difesa. I dirigenti interisti sono pronti a fare mosse intelligenti, cercando di rafforzare la squadra con giocatori di qualità, ma anche a costo contenuto.

Davide Zappacosta, il colpo a parametro zero

Tra le manovre di mercato dei nerazzurri, come riporta Inter Live, una delle più intriganti riguarda Davide Zappacosta, laterale che ha il contratto in scadenza con l’Atalanta. Il 32enne di Sora non rinnoverà il suo contratto con la Dea, e questo lo rende un obiettivo ideale per i nerazzurri. Zappacosta potrebbe essere il sostituto ideale di Buchanan, ceduto al Villarreal a gennaio. L’esterno offre una grande versatilità visto che può giocare sia sulla fascia destra che su quella sinistra, un profilo che sarebbe molto utile a Simone Inzaghi. Inoltre, il suo ingaggio non rappresenterebbe un problema per le finanze dell’Inter, considerando che guadagna 1,2 milioni all’anno, una cifra ben all’interno dei parametri salariali imposti dal club. Tuttavia l’età del giocatore rende improbabile che l’Inter scelga di puntare su di lui, staremo a vedere.

