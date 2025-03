Feyenoord-Inter: Inzaghi si sbilancia su Sommer e Bastoni

I nerazzurri sono appena arrivati in Olanda dove domani affronteranno il Feyenoord che ha appena eliminato il Milan ai playoff.

Simone Inzaghi è stato intervistato da Sky Sport alla vigilia di Feyenoord-Inter, match valido per l’andata degli ottavi di finale di Champions League; il ritorno si giocherà a San Siro martedì prossimo, dopo la gara col Monza di sabato sera. Ecco le dichiarazioni del tecnico: “L’Inter sta bene. Sappiamo che è un momento di emergenza, soprattutto in uno specifico settore del campo. Ma abbiamo lavorato tanto per questi ottavi di finale, sappiamo che è un momento cruciale della stagione. Mancano poche partite, poi ci sarà la sosta. Già domani ci faremo trovare pronti“. La gara non è assolutamente da sottovalutare: il rischio di sorprese inattese è dietro l’angolo.

La qualificazione che si decide in due gare

“Sappiamo che poi ci sarà un ritorno a San Siro, ma anche di dover fare una partita importante in questo stadio caldo che li trascina. Hanno cambiato allenatore, ma sono una squadra che ha fatto ottimi risultati in questa Champions con il Bayern Monaco, col Milan, col City, quindi ci vorrà grandissima attenzione”.

L’emergenza sugli esterni ed il ruolo di Bastoni

“Bastoni ci darà una mano. Ogni squadra poi può costruire con i propri principi di gioco quando ha la palla e quando non ce l’ha fa può anche fa qualche uscita diversa, perché a cinque quando esce un quinto di destra sugli avversari, la difesa praticamente è sempre a quattro”. Si vocifera che Bastoni possa giocare come quinto a sinistra per via dell’indisponibilità di Carlos Augusto, Dimarco e Zalewski.

Il portiere titolare

A sorpresa oggi è stato convocato anche il primo portiere Sommer che in teoria sarebbe dovuto essere indisponibile per i postumi dell’intervento al pollice della mano destra; Inzaghi però ha annunciato il titolare: “Sommer ha fatto un grandissimo lavoro ed è già pienamente disponibile, ma domani penso che giocherà Martinez“.

