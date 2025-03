Inter, Van Persie ed il Feyenoord: quale sarà il fattore decisivo nella sfida di domani?

L’Inter si prepara a una sfida cruciale contro il Feyenoord, ma con Van Persie in panchina e numerosi dubbi tattici.

L’Inter si prepara ad affrontare il Feyenoord domani in una sfida di Champions League che promette di essere ad alta intensità. La squadra di Simone Inzaghi arriva alla partita dopo il pareggio di Napoli che le ha permesso di mantenere la vetta della classifica ma che le è costata moltissime critiche. La squadra olandese ha già stupito nel corso della stagione, il Milan ne sa qualcosa.

Esordio in Champions League per l’ex attaccante

Robin van Persie sta vivendo un ritorno speciale perché, a 41 anni si è seduto sulla panchina del Feyenoord, il club dove tutto è iniziato per lui. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, la sua emozione è palpabile mentre si prepara ad affrontare una grande sfida: il primo incontro di Champions da tecnico proprio contro l’Inter. La sua carriera da calciatore ha lasciato un segno indelebile, ma ora, alla guida della squadra, si trova di fronte a un compito difficile, perché l’Inter è una squadra difficile da affrontare. “Non è facile segnare contro di loro” ha dichiarato van Persie, “il sistema di Inzaghi è uno dei punti di forza dell’Inter”. Il tecnico olandese ha già cominciato a riflettere sulle difficoltà tattiche che il suo Feyenoord dovrà affrontare.

I sogni di van Persie e gli ostacoli dell’infermeria

L’allenatore del Feyenoord ha parlato della preparazione tattica in vista della partita. Con l’Inter come avversario, un team ben organizzato e capace di attaccare e difendere al massimo livello, la partita si prospetta complicata. “Sarà fondamentale non lasciare spazi” ha sottolineato, riconoscendo la qualità tecnica e la velocità dei giocatori interisti. Van Persie ha anche ammesso che il Feyenoord avrà probabilmente un maggiore possesso palla, ma questo non significa necessariamente che creerà più occasioni. “La vera forza dell’Inter sta nelle transizioni veloci” ha continuato. Il suo Feyenoord, però, affronta delle difficoltà. Gli infortuni, ben 13, hanno decimato la rosa e complicato la selezione dei titolari. Nonostante ciò, Van Persie non vuole usare la situazione come scusa: “Dobbiamo concentrarci su chi c’è, il nostro obiettivo è giocare bene”. La motivazione è alta e l’allenatore si dice soddisfatto dei progressi fatti dalla squadra, anche se il numero di giocatori fuori causa è notevole.

