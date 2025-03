Inter, incertezza totale: chi giocherà davvero contro il Feyenoord?

Misteri e dubbi infuocano la vigilia di Inter-Feyenoord: le scelte di Inzaghi lasciano il pubblico con il fiato sospeso.

L’Inter si prepara ad affrontare il Feyenoord domani sera a Rotterdam per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. La squadra di Inzaghi dovrà fare i conti con alcuni dubbi importanti che potrebbero condizionare la formazione: la Gazzetta dello Sport fa luce su ognuno di questi. Tra questi c’è quello riguardante Calhanoglu: dopo l’infortunio subìto a Napoli, il turco si è allenato regolarmente, ma la sua condizione fisica è ancora un’incognita. Se non dovesse dare certezze, uno tra Zielinski e Asllani potrebbe essere preferito a lui come regista titolare. Inzaghi non ha fretta di prendere una decisione definitiva. L’Inter sulla carta è favorita ma il match di domani nasconde molte insidie.

Incertezze sugli esterni: Bastoni, Dumfries e le possibili soluzioni

Con l’infortunio di Dimarco, che resterà fuori più a lungo del previsto, Inzaghi dovrà trovare una soluzione alternativa per le fasce. Dumfries è l’unico esterno disponibile, ma il tecnico sta considerando diverse opzioni. Una possibilità è schierare Bastoni a sinistra, oppure provare Pavard alto a destra, con Dumfries a sinistra; l’alternativa meno probabile prevede l’impiego di Frattesi a destra. Nonostante le diverse soluzioni, la difesa a tre resta l’opzione più probabile, per non stravolgere troppo i meccanismi già consolidati della squadra.

Come gestire l’impiego di Thuram?

Il francese, sebbene sia tornato dall’infortunio, non sembra ancora essere al top della forma. Il suo livello di condizione è insufficiente per giocare un’intera partita ad alti livelli, e Inzaghi sta riflettendo sulla migliore gestione del suo impiego. La decisione è complessa: metterlo in campo per dargli minuti nelle gambe potrebbe essere utile, ma rischioso per la sua forma fisica. In alternativa, potrebbe essere più saggio farlo riposare e sfruttarlo nel finale di partita, quando la freschezza potrebbe fare la differenza. Lautaro, al contrario, sembra certo di partire titolare, e la coppia con Taremi sembra la più probabile: quest’ultimo è favorito rispetto ad Arnautovic.

Leggi l’articolo completo Inter, incertezza totale: chi giocherà davvero contro il Feyenoord?, su Notizie Inter.