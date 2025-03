L’Inter pronta a scommettere su un giovane talento che gioca all’estero

Mentre la strategia dell’Inter cambia rotta, un giovane talento italiano potrebbe essere la chiave per il futuro del club.

La nuova Inter voluta da Oaktree sta progettando un futuro diverso, lontano dalle scelte che hanno caratterizzato il club negli ultimi anni. L’idea è di non concentrarsi più su calciatori esperti, magari in scadenza, ma di scommettere su giovani promesse da far crescere e valorizzare. Questo approccio, sebbene possa risultare finanziariamente vantaggioso, comporta dei rischi dal punto di vista tecnico. Investire in giocatori non ancora sbocciati potrebbe non portare sempre i risultati sperati sul campo, come nel caso di Asllani e Palacios. In attacco ormai è chiaro chi sarà il primo obiettivo.

Una seconda squadra per potenziare il progetto

Un elemento che potrebbe supportare la nuova filosofia gestionale dell’Inter è la creazione di una seconda squadra, un passo che consentirebbe di valorizzare al meglio i giovani. La possibilità di formare calciatori pronti per la prima squadra o da rivendere a cifre più alte potrebbe fare la differenza. Un esempio significativo arriva dal Bayern Monaco, che ha recentemente acquistato un giovane talento italiano, Guido Della Rovere, dalla Cremonese. Il club tedesco ha visto nel ragazzo un potenziale enorme, pronto ad esplodere nelle sue giovanili e magari anche in prima squadra.

L’Inter su Della Rovere

Tra i giovani che potrebbero fare gola all’Inter c’è proprio Della Rovere, che ha convinto il Bayern con le sue prestazioni nella seconda squadra del club tedesco. Se i nerazzurri dovessero muoversi velocemente, potrebbero ancora garantirsi il talento del classe 2007 per meno di 5 milioni di euro; è quanto riporta Inter Live. L’Inter ha già dimostrato di puntare su giovani promettenti, con molti ragazzi di valore già in rosa, come Carboni e Pio Esposito. Investire in un talento come Della Rovere o simili, potrebbe essere la chiave per un futuro di successi, ma le scelte audaci non sono prive di rischi, specialmente in un club con le pressioni dell’Inter.

