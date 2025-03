Inter pronta a sorprendere la Juventus con una mossa inaspettata: bianconeri a rischio beffa

Mentre il campionato entra nella fase finale, un’operazione di mercato potrebbe cambiare gli equilibri tra Inter e Juventus.

Meno di tre mesi separano il calcio italiano dalla fine della Serie A, ma il futuro dell’Inter non si gioca solo sul campo. In un campionato che vede il titolo ancora in bilico tra Inter, Napoli, Atalanta e forse pure Juventus, la squadra di Inzaghi si prepara ad affrontare sfide di mercato che potrebbero cambiare radicalmente il volto della rosa. Se da una parte la squadra nerazzurra può vantare una formazione forte e ben strutturata, dall’altra c’è la necessità di ringiovanire e rinforzare alcuni reparti, come la difesa, dove l’età di giocatori come Acerbi e Darmian è diventata una questione da affrontare con urgenza. Ultimamente, ad esempio, il profilo di un difensore della Serie A è stato accostato con forza ai nerazzurri.

Trasformazioni in vista per l’Inter e la Juventus

Per rafforzarsi l’Inter dovrà giocoforza alcune cessioni, forse anche eccellenti. Correa e Arnautovic sono certi del loro addio, mentre la situazione di Marcus Thuram potrebbe rivelarsi più complessa. Non solo, il mercato potrebbe anche riservare sorprese, soprattutto se la dirigenza nerazzurra dovesse puntare su un profilo che potrebbe creare un clamoroso intreccio con la Juventus.

L’intreccio che fa discutere

Nel panorama delle operazioni di mercato che potrebbero coinvolgere l’Inter, un nome si sta facendo largo con grande forza: Randal Kolo Muani. Il francese, attualmente alla Juventus in prestito dal PSG, rappresenta una priorità assoluta per la Vecchia Signora, soprattutto in vista di una probabile cessione di Vlahovic. Tuttavia, come riporta Inter Live, i nerazzurri stanno monitorando da vicino la situazione. Se il PSG dovesse riuscire a portare via Marcus Thuram, il club milanese potrebbe avere tra le mani una somma considerevole da reinvestire, magari proprio su Kolo Muani, che è valutato tra i 45 e i 50 milioni di euro. Un’operazione che potrebbe risultare vantaggiosa per l’Inter, ma che, se concretizzata, rappresenterebbe un duro colpo per la Juventus.

Leggi l’articolo completo Inter pronta a sorprendere la Juventus con una mossa inaspettata: bianconeri a rischio beffa, su Notizie Inter.