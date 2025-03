Frattesi lascia l’Inter? I nerazzurri non vogliono sostituirlo col solo Sucic

Con il mercato estivo alle porte, il futuro di Frattesi è più incerto che mai: sarà lui uno dei protagonisti di una rivoluzione in casa Inter?

L’Inter continua a coltivare ambizioni in tutte le competizioni senza tralasciarne nessuna: l’obiettivo di primeggiare in tutte e tre espone la squadra ad un rischio enorme. Nonostante i risultati non siano sempre brillanti, l’Inter rimane focalizzata sugli obiettivi stagionali, cercando di superare anche le difficoltà legate agli infortuni, in particolare sulle corsie laterali. Simone Inzaghi è chiamato a gestire una situazione complicata, ma la dirigenza è già proiettata verso il futuro. Come emerso dalle dichiarazioni del presidente Marotta, l’estate vedrà un cambiamento nelle strategie di mercato.

La strategia del club per il calciomercato estivo

La dirigenza dell’Inter ha in programma un mercato estivo mirato a rinnovare la squadra: si punterà su profili giovani che possano essere utili sia in campo che per la valorizzazione finanziaria del club. L’acquisto di giovani promettenti è già in corso, come testimonia il recente acquisto del croato Sucic, già sottoposto alle visite mediche a Milano. Il giovane centrocampista, che sarà ufficialmente un nuovo membro della rosa nerazzurra a partire da giugno, rappresenta solo uno dei tanti movimenti che verranno fatti in estate per ringiovanire ulteriormente la squadra. Nonostante l’intenzione di rinforzare la squadra, la società non dimentica l’importanza di un buon equilibrio tra esperienza e giovani promesse.

Frattesi protagonista in estate: il mercato si scalda

Uno dei giocatori più chiacchierati in casa Inter per la prossima finestra di mercato è senza dubbio Davide Frattesi. Il centrocampista sembra destinato a lasciare la squadra durante l’estate, con diverse offerte in arrivo. In particolare, la Premier League sembra essere un’opzione concreta, sebbene al momento si tratti solo di sondaggi esplorativi. Frattesi, che aveva espresso qualche malumore per il suo impiego limitato, potrebbe trovare più spazio altrove, ma la sua partenza è legata anche alla valutazione fatta dall’Inter, che si aggira intorno ai 35-40 milioni di euro. Questa è la cifra simile richiesta dal Torino per Samuele Ricci, obiettivo sia dell’Inter che del Milan, come riporta Calciomercato.it.

Leggi l’articolo completo Frattesi lascia l’Inter? I nerazzurri non vogliono sostituirlo col solo Sucic, su Notizie Inter.