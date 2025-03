Un ex potrebbe tornare: cosa sta succedendo dietro le quinte?

Un clamoroso ritorno sembra possibile, ma la situazione non è così semplice.

La storia recente dell’Inter è ricca di calciatori che, dopo aver fatto il loro nome con la maglia nerazzurra, hanno scelto altre destinazioni, per poi pentirsi di quella decisione. Alcuni sono tornati sui loro passi, altri sono rimasti lontani. Romelu Lukaku è senza dubbio l’esempio più lampante, con il suo trasferimento al Chelsea che, dopo un periodo difficile, lo ha portato a tornare in prestito a Milano e successivamente a continuare a girovagare. Non è stato l’unico, però. Molti altri giocatori hanno intrapreso percorsi simili, cercando fortune altrove, ma con risultati che non hanno mai raggiunto le aspettative. Il club nerazzurro non ha più bisogno assoluto di vendere e la prossima estate potrebbe far parlare di sé con un clamoroso colpo a costo zero.

Il percorso altalenante in Premier League

Un altro giocatore che sta rendendo abbastanza male lontano da Milano è Andrè Onana, protagonista della stagione 2022-23 con l’Inter. Dopo un solo anno a Milano, Onana ha lasciato i nerazzurri per trasferirsi al Manchester United per una cifra di 55 milioni di euro. La sua avventura in Premier League, però, non ha preso la piega sperata. Sebbene il portiere camerunese abbia avuto qualche spunto positivo, le sue prestazioni sono state più volte sottoposte a critiche, con errori che hanno compromesso alcuni risultati, come nel match contro l’Ipswich Town, dove ha subìto due gol evitabili. La frustrazione in casa United cresce, tanto che il nuovo allenatore, Amorim, avrebbe già chiesto alla dirigenza di acquistare un altro portiere in estate; è quanto riportato dal portale britannico ‘Give Me Sport’.

Un ritorno in Serie A? L’idea di riportarlo in Italia

Il ritorno a Milano di Onana potrebbe essere possibile con la formula del prestito con diritto di riscatto, così da ammortizzare ulteriormente il costo del cartellino. La situazione attuale al club nerazzurro complica però la questione: Sommer è sotto contratto per ancora un altro anno e Josep Martinez ha iniziato a rispondere alla grande quando chiamato in causa. Per questi motivi Marotta potrebbe non essere troppo incline a riprendere il camerunese.

Leggi l’articolo completo Un ex potrebbe tornare: cosa sta succedendo dietro le quinte?, su Notizie Inter.