Anche se ultimamente è apparso meno devastante dell’inizio stagione, Santiago Gimenez continua a essere uno degli obiettivi di mercato. Il bomber messicano ha già siglato 13 gol in 211 incontri, in Eredivisie meglio di lui ha fatto solo il greco Vaggelis Pavlidis con una rete in più e oggi i due si sfideranno alle ore 16.45 in Feyenoord-Az Alkmaar. Secondo un sondaggio proposto da Voetbalzone, gli sportivi olandesi ritengono che la quotazione di 50 milioni è troppo bassa per il 47%. Il 36% la ritiene invece congrua, mentre un 17% pensa che sia esagerata, in linea con Transfertmarkt che lo valuta a 40.

