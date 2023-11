Questa mattina sono arrivati gli esiti degli esami strumentali di Leao e Calabria dopo i recenti infortuni con il Milan

Questa mattina sono arrivati gli esiti degli esami strumentali di Leao e Calabria dopo i recenti infortuni con il Milan.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, per Leao si tratta di una lesione muscolare di primo grado del bicipite femorale destro (il rientro sarebbe previsto contro il Borussia Dortmund in Champions). Per quanto riguarda Calabria, invece, il difensore ha rimediato un edema da sovraccarico del flessore semitendinoso sinistro, ma sono state escluse lesioni (rientro previsto contro la Fiorentina).

