Figo, ex giocatore dell’Inter, ha parlato a Sky Sport in vista della finale di Champions di domani sera tra nerazzurri e Manchester City

PAROLE – «L’Inter se è in finale è perché lo merita… Tutti dicono che il City è favorito, ma in una partita singola può succedere di tutto. L’Inter deve giocare con ambizione, alla fine poi si vedrà. Chi può essere decisivo? Tutti in generale… Le finali si decidono coi piccoli dettagli, dovranno cominciare forte difensivamente e provare a creare qualcosa davanti. L’Inter può segnare al City».

