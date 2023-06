Kevin De Bruyne, centrocampista del Manchester City, ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro l’Inter

PAROLE – «Abbiamo studiato bene l’Inter, sappiamo di cosa sono capaci sia come squadra che a livello di singoli. Non ci aspettiamo una partita troppo aperta come spazi, è una finale. Dovremo cercare di giocare come sappiamo, con fiducia. Così, alla fine potremmo trovare occasioni e segnare gol. Negli ultimi anni molte squadre di bassa classifica in Premier League giocano a cinque in difesa. Il vantaggio che ha l’Inter è che conoscono benissimo questo sistema, i giocatori conoscono il loro ruolo e ovviamente sono molto bravi. Penso che chiunque avrebbe tutte le energie del mondo, per una gara così. Se stai bene, puoi giocare per tutto l’anno. Se sei in forma, puoi giocare ogni 2-3 giorni. La cosa più complicata è il recupero a livello mentale. Però non vedo che problemi possano esserci in una finale di Champions: domani entrambi i giocatori avranno tutte le energie del mondo».

