L’ex nerazzurro Cambiasso ha svelato un piccolo retroscena dopo la sconfitta dell’Inter in Champions contro il City

Tramite Sky Sport Cambiasso ha voluto parlare di City-Inter, con un piccolo retroscena a riguardo.

LE PAROLE – «Parlavo coi ragazzi che attendevano la premiazione, mi dicevano che era meglio perdere 3-0: è il sentimento di oggi ma alla fine prevarrà il fatto di aver lottato ed averla giocata alla pari. I ritmi del gioco sono stati quelli voluti dall’Inter, il City merita la Champions ma non per quello fatto oggi: la finale si è giocata più come voleva la squadra di Inzaghi»

L’articolo Finale Champions, Cambiasso: «Ho parlato con i giocatori dell’Inter e…» proviene da Inter News 24.

