Il centravanti dell’Inter Romelu Lukaku merita una terza chance in nerazzurro vista l’annata attuale dopo il ritorno?

Secondo quanto sottolineato da Repubblica, Romelu Lukaku meriterebbe una terza chance nonostante gli alti e bassi: ultimo durante la finale di Champions League tra il Manchester City e l’Inter.

Tutto sommato l’annata è stata in crescita, finale e infortuni a parte, i fattori fondamentali per una permanenza in nerazzurro quasi sicura. Staremo a vedere come si evolverà la situazione.

L’articolo Lukaku, permanenza all’Inter in bilico? La situazione proviene da Inter News 24.

