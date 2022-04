Il Venezia ha optato a sorpresa oggi per un cambio in panchina scegliendo una soluzione interna per concludere la stagione.

Paolo Zanetti è stato esonerato dal Venezia, la squadra occupa l’ultimo posto in classifica in Serie A nonostante un buon girone di andata. Verrà sostituito da Andrea Soncin, ex attaccante che guidava la Primavera.

A fine stagione poi si deciderà il da farsi; Zanetti aveva portato gli arancioneroverdi in Serie A ed in seguito gli era stato prolungato il contratto fino al 2025. Tuttavia qualcosa si era rotto e i Lagunari sono reduci da ben 8 sconfitte consecutive. Il cambio di allenatore resta comunque sorprendente per i tempi in cui è avvenuto, ovvero a settimana in corso; la zona salvezza comunque non è irraggiungibile e dista 6 punti col Venezia che ha anche una gara da recuperare.

