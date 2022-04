Il presidente della Lazio Claudio Lotito rigetta le polemiche sui rapporti tesi con la curva e rimanda i discorsi sul futuro di Sarri.

Claudio Lotito ha rilasciato brevi dichiarazioni ad alcuni giornalisti che lo avevano intercettato nelle vie romane. “Chiedete alla Curva cosa c’è che non va. Nessun incidente e scontro durante la protesta per Lazio-Milan? Se non vengono allo stadio con chi li fanno gli scontri. Come si ricuce il rapporto? Chiedetelo ai tifosi. Se la cantano e se la suonano da soli, prendendo a pretesto qualsiasi cosa”.

Maurizio Sarri

“Sui 40 euro del biglietto, guardate le altre squadre a quanto li mettono. È lo stesso prezzo dell’Inter e della Juventus, non capisco quale è il problema. Che poi non vengono lo stesso allo stadio è una constatazione di fatto, non è una battuta. Acerbi? Si è chiarito, quando uno sta sotto tensione ci sono anche le reazioni isteriche e di carattere nervoso. Contento di Sarri? I conti si fanno alla fine, la contentezza si esplicita quando uno raggiunge un traguardo, adesso ancora è prematuro. Ho grande considerazione dell’allenatore, lavora h24 sul campo e questo non si discute”.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG