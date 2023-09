Fiore: «La Lazio a Torino può battere la Juventus». Le parole dell’ex giocatore biancoceleste verso il match di sabato

Stefano Fiore, ex calciatore della Lazio, ha parlato così a margine dell’evento “Italian Padel Awards” in vista del match tra la Juventus e i biancocelesti.

Le sue parole: «Vincere a Torino non è mai facile, anche se la Lazio ha vinto a Napoli e gioca un gran calcio. La vedo come una partita complicata ma allo stesso tempo equilibrata, la squadra biancoceleste ha le possibilità per vincere a Torino. Sarri ha dato una mentalità assolutamente propositiva e vincente, anche se vincere a Torino non è mai facile, lo dicono anche i numeri e le statistiche».

