Nazionale femminile U19, sei giocatrici della Juventus Women a Tirrenia per affrontare il Belgio in un doppio test

La Nazionale Under 19 femminile di Selenza Mazzantini comincia la sua stagione. Le Azzurrine inizieranno il loro cammino di avvicinamento alla prima fase di qualificazione all’Europeo (in programma in Francia a fine ottobre, nel girone anche Ungheria e Irlanda del Nord) con una doppia amichevole contro le pari età del Belgio. Appuntamento venerdì 22 e lunedì 25 settembre, con calcio d’inizio alle ore 16, al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia. Tra le convocate sei giovani della Juventus Women oltre ad Eva Schatzer, passata in prestito alla Sampdoria.

Le convocate

Portieri: Viola Bartalini (Fiorentina), Erica Di Nallo (Sassuolo), Emma Mustafic (Juventus);

Difensori: Martina Cocino (Juventus), Azzurra Gallo (Juventus), Leda Gemmi (Milan), Elena Cristina Pizzuti (Roma), Nadine Sorelli (Milan), Paola Zanini (Milan), Carola Zannini (Roma), Sara Zappettini (Inter);

Centrocampiste: Caterina Elisa Cappiello (Toronto), Erin Maria Patrizia Cesarini (Milan), Valentina Donolato (Milan), Giada Pellegrino Cimò (Roma), Eva Schatzer (Sampdoria), Sofia Testa (Roma);

Attaccanti: Greta Bellagente (Juventus), Beatrice Calegari (Cesena), Emma Girotto (Sassuolo), Anna Longobardi (Milan), Ginevra Moretti (Juventus), Monica Renzotti (Milan), Manuela Sciabica (Sassuolo), Marta Zamboni (Juventus)

