La Fiorentina compra per giugno e avrebbe ormai chiuso la trattativa con la Sampdoria per Sabiri

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, accordo trovato sui 4 milioni. Si chiude adesso per l’estate in stile Amrabat. I viola studiano per il futuro.

