Clamorosa indiscrezione lanciata dal Corriere dello Sport che riguarda la Roma e Tadic, secondo cui l’attaccante aveva già accettato l’offerta giallorossa.

Il no di Zaniolo alla cessione in Premier League, per il momento però, ha fatto saltare tutto e la tensione tra Mou e la società è nata proprio per questo. L’attaccante dei lancieri poteva rappresentare un rinforzo importante e a basso costo viste anche le agevolazioni del Decreto Crescita. Colpo soltanto rimandato? Tutto dipende da Zaniolo.

