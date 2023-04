L’ex calciatore della Viola Giancarlo Antognoni ha detto la sua su quale sarebbe il migliore avversario per la Fiorentina in finale di Coppa Italia

Intervenuto sulle frequenze di Radio Bruno, l’ex Fiorentina Giancarlo Antognoni ha detto quale squadra preferirebbe che la Viola affrontasse in Finale di Coppa Italia tra Juventus ed Inter.

LE PAROLE DI ANTOGNONI-: «Castrovilli gioca poco, pensavo giocasse di più. Ma il ragazzo quando è stato messo in campo ha fatto il suo. Sia la Juve che l’Inter sono in difficoltà. Fra le due preferirei l’Inter. La Juve se gli rientrano certi giocatori è una squadra tosta, e ha solo quell’obiettivo. La Fiorentina attuale è doveroso che abbia raggiunto questi standard, migliorare non sarà facile».

L’articolo Fiorentina, Antognoni: «Finale di Coppa Italia Preferirei affrontare l’Inter» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG