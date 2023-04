Questo il report sulla giornata trascorsa dall’Inter, che domani affronterà la Salernitana per il ventinovesimo turno di campionato

Giornata trascorsa tra allenamento e viaggio verso Salerno per la squadra di Simone Inzaghi: domani è il giorno di Salernitana-Inter.

Su inter.it si legge: «Allenamento e partenza per la squadra in vista del match valido per la 29^ giornata di Campionato.

Dopo la semifinale di andata di Coppa Italia, l’Inter si prepara per scendere in campo contro la Salernitana nel match valido per la 29^ giornata di Campionato. Terminato l’allenamento mattutino di vigilia, la squadra è partita per Salerno in vista del match di domani con calcio d’inizio fissato alle 17:00».

proviene da Inter News 24.

