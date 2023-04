In Salernitana-Inter di domani si sfideranno Paulo Sousa e Simone Inzaghi. I due si sono affrontati tre volte in passato, ecco com’è andata

Domani alle 17:00 all’Arechi di Salerno si sfideranno la Salernitana di Paulo Sousa e l’Inter di Simone Inzaghi. I due allenatori si sono già affrontati tre volte in Serie A nel corso della loro carriera.

Come riporta Opta: «Paulo Sousa ha sfidato Simone Inzaghi tre volte in Serie A, alla guida rispettivamente di Fiorentina e Lazio, con due vittorie e una sconfitta in queste sfide.

Paulo Sousa ha vinto tre delle sue quattro sfide da allenatore contro l’Inter in Serie A (1P), contro nessuna squadra conta più successi; quella nerazzurra, inoltre, è la formazione contro cui le sue squadre hanno segnato più reti (13).

Dopo le sconfitte contro Spezia, Juventus e Fiorentina, Simone Inzaghi potrebbe diventare il primo allenatore dell’Inter a perdere quattro partite consecutive di Serie A da Claudio Ranieri nel febbraio 2012; il tecnico nerazzurro (149) è vicino, tuttavia, alle 150 vittorie da allenatore in Serie A».

L’articolo Salernitana-Inter sarà anche Sousa contro Inzaghi: ecco lo storico tra i due allenatori proviene da Inter News 24.

