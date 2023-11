Fiorentina, contro il Milan Arthur avrà in mano le chiavi del centrocampo e intanto si ragiona sul riscatto dalla Juve

Un colpo di fulmine: così La Gazzetta dello Sport descrive il rapporto tra Vincenzo Italiano e Arthur. Dall’arrivo del brasiliano il tecnico gli ha consegnato le chiavi del centrocampo della Fiorentina. Sempre presente nei 12 turni di campionato e tra Serie A, pre-campionato e coppe ha saltato solo una partita e contro il Milan sarà di nuovo titolare.

Intanto però i viola ragionano sul futuro e vogliono ridiscutere alcuni termini: non tanto il riscatto di 20 milioni, ma i 5 milioni di ingaggio. Al momento questa cifra è pagata in gran parte dalla Juve, ma non è uno stipendio in linea con la politica dei toscani.

