Thiago Motta verso il rinnovo con il Bologna La proposta c’è, ma il tecnico prende tempo: aspetta una big?

Tuttosport si sofferma sul possibile rinnovo di Thiago Motta con il Bologna. L’ex Inter non ha ancora risposto:

«Il Bologna va all’inseguimento di un posto in Europa che manca ai rossoblù da 25 anni, e intanto programma alcuni importanti rinnovi di contratto. L’obiettivo è chiaro: consolidarsi a lungo nella colonna di sinistra della classifica e possibilmente in zona coppe. Ecco perché l’obiettivo di Joey Saputo resta la blindatura di uno degli artefici della crescita della formazione bolognese, ovvero il tecnico Thiago Motta. Pronto per l’italo-brasiliano il prolungamento fino al 2026. Da definire i dettagli: se diretto o attraverso l’opzione di un anno da sommare alla nuova scadenza (2025). L’ex metronomo di Inter e Psg, però, al momento non ha ancora dato una risposta».

