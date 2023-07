Le parole di Silvio Maldini, ex allenatore di Palermo e Perugia, sul lavoro di Vincenzo Italiano alla Fiorentina

Silvio Baldini ha parlato a Radio Firenze Viola della Fiorentina.

PAROLE – «Italiano come Zeman? Ogni allenatore è unico a sè, non ha senso mettere a paragone due o più allenatori, a prescindere dal fatto che possono avere dei punti in comune nel modulo o nello stile gioco. Italiano deve pensare a migliorare i suoi punti deboli e quelle che sono le sue carenze, cercando di capire se questo gioco eccessivamente offensivo potrà in futuro andare a suo beneficio o comunque a beneficio della squadra».

