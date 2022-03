Il direttore generale della Fiorentina Joe Barone archivia l’argomento Vlahovic esaltando lo spirito di gruppo della sua squadra.

Joe Barone è stato intervistato da SportMediaset prima della semifinale di andata di Coppa Italia. “Vlahovic non è un nostro giocatore, fa parte del passato. Ognuno fa le sue scelte, poi c’è chi dimostra chiarezza e chi no. Noi ci godiamo questa bellissima atmosfera e quella che ci sarà ad aprile a Torino: siamo concentrati su quello. Il vero top player della Fiorentina è il gruppo, la società che crede nel lavoro di Italiano“.

Nikola Milenkovic

“C’è il merito del gruppo nel suo complesso e della società che credono in questo sistema di gioco che abbiamo voluto e siamo arrivati fin qui. Sono molto soddisfatto di come sta andando la stagione: abbiamo creato una famiglia e uno stile di gioco. Per l’Europa però dobbiamo trovare continuità e non dobbiamo più avere alti e bassi”.

