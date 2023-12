Joe Barone, braccio destro di Rocco Commisso, ha parlato a Radio Sportiva del futuro della Fiorentina. Ecco le sue dichiarazioni

Joe Barone, braccio destro di Rocco Commisso, ha parlato a Radio Sportiva del futuro della Fiorentina. Ecco le sue dichiarazioni.

PAROLE – «Da quando abbiamo comprato la Fiorentina, dal primo giorno, abbiamo provato a fare lo stadio. Come sapete Commisso voleva farlo con i suoi soldi. Come prima cosa volevamo fare lo stadio nuovo ma non ci è stato permesso, perciò ci siamo concentrati sul Viola Park che con il nostro controllo siamo riusciti a fare. Il Comune di Firenze ha in mano più di tutti il futuro del Franchi, noi siamo disponibili a metterci al tavolo con il Comune e il Governo per trovare una soluzione rapida e certa. Ma abbiamo bisogno di sapere quanto prima dove andrà a giocare la Fiorentina la prossima stagione perché manca poco ed è importante saperlo in tempi brevi. non sappiamo dove andremo a giocare, abbiamo chiesto ad altre città e stadi ma non è facile. Abbiamo chiesto ad Empoli e Bologna ma non si sa ancora, però noi dobbiamo avere certezze. Lo stadio Padovani è una possibilità? Se ne parla ma al momento non abbiamo certezze, bisogna capire chi mette i soldi, quali saranno gli spazi… informazioni che al momento la Fiorentina non ha. Prima di parlare di un restyling la Fiorentina vuole capire dove andrà a giocare. All’interno abbiamo sempre degli obiettivi ma poi bisogna trasmetterli sul campo, alla Champions ci stiamo lavorando e ci vogliamo arrivare ma non voglio dire quando perché ci sono tante partite tra campionato e coppe ma sicuramente è un obiettivo a cui vogliamo arrivare».

