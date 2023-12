L’ex centrocampista Stephane Dalmat ha detto la sua sul momento attuale dei nerazzurri.

Stephane Dalmat ha parlato della profondità della rosa dell’Inter ma non solo ai microfoni di FcInter1908.it. “Quando vedi una squadra che sta perdendo 3-0 rimontare fino al 3-3 e rischiare anche di vincere vuol dire che è forte e che ha mentalità da campione. Il tutto anche con giocatori scesi in campo da titolare e che spesso non giocano“.

Sui titolari del Da Luz

“Io dico che per me Frattesi merita di giocare di più. Sono contento della prestazione di questi giocatori, possono dare molto a questa squadra, soprattutto gente come Arnautovic e Sanchez“.

Il girone di Champions

“È sicuramente meglio finire primi, anche se non è obbligatorio e non è sinonimo di successo, puoi anche incontrare una seconda che magari ha solamente sbagliato qualche partita nel girone. Se si può arrivare primi è comunque meglio, speriamo che l’Inter ce la faccia“.

Davide Frattesi

Verso Napoli-Inter

“Sarà una partita importantissima. L’Inter ci arriva con giocatori freschi, il Napoli ha giocato contro il Real Madrid e ha lasciato molte energie fisiche e mentali: questa cosa può aiutare i nerazzurri. Sarà una bella partita, spero in una vittoria dell’Inter, può essere importante per il resto del campionato“.

Sulla lotta Scudetto

“Dico che bisogna fare molta attenzione: l’Inter giocherà molte partite, è un attimo finire in un momento complicato e perdere punti. La partita di ieri, però, dimostra che l’Inter può ruotare i giocatori e, nel caso, potrà affrontare meglio un eventuale periodo difficile. L’Inter sulla carta è la squadra più forte e lo sta dimostrando sul campo“.

