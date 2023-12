L’ex centrocampista Benoit Cauet ha anticipato i temi del big match di domenica sera.

Benoit Cauet è intervenuto su 1 Station Radio per parlare di Napoli-Inter. “L’Inter ha potuto fare una rotazione in Champions. Abbiamo visto anche degli effetti, nel primo tempo, molto contrastanti. Il Napoli, invece, ha giocato con la propria formazione tipo. I nerazzurri, dunque, potranno partire avvantaggiati dal punto di vista atletico, anche se il pubblico del Maradona potrà essere un fattore”.

Il cambio in porta

“L’operazione Onana è stata assolutamente vincente. L’Inter ha saputo vendere bene il calciatore camerunense, che oggi non vive un momento felice a Manchester. Sommer non fa parlare molto di sé ma è un portiere molto efficace. Una valutazione ben fatta dallo staff tecnico dei nerazzurri che, probabilmente, cercava un estremo difensore che fosse anche abile con i piedi, oltre che d’esperienza”.

Henrikh Mkhitaryan

Il centrocampo più forte

“L’anno scorso avrei detto il Napoli. Gli azzurri hanno avuto la migliore qualità e continuità. In questa stagione, c’è stato qualche problemino. Forse, il cambio di allenatore può aver inciso. Con Mazzarri, però, i tre di centrocampo hanno giocato benissimo anche a Madrid. La qualità di reparto è altissima per entrambe le squadre, seppure mi sembra che siano i nerazzurri a poter vantare qualcosa in più, ad oggi”.

Sulla corsa Scudetto

“In Italia abbiamo sempre visto che, anche con grandi svantaggi, le squadre hanno potuto realizzare grandi recuperi. Credo che ci siano ancora tre o quattro grandi squadre che, seppur abbiano un certo ritardo, possono ancora ambire al titolo. Il Napoli avrà bisogno di ritrovare continuità, puntando a massimizzare il profitto proprio negli scontri diretti. Dunque, anche se l’Inter ha dato ulteriore dimostrazione della sua forza al da Luz, c’è ancora tempo per inseguire la testa della classifica”.

