Infortunio Bastoni, l’Inter ancora non recupera il centrale condizionato dai problemi fisici: ecco qual è la situazione

Uno dei giocatori che l’Inter sta tenendo sotto la lente d’ingrandimento è sicuramente Alessandro Bastoni, che anche contro il Napoli non ci sarà.

Quanto rientrerà esattamente il giocatore nerazzurro? Secondo a quanto riferisce Sky Sport, considerando che oggi non si è ancora allenato in gruppo, Alessandro Bastoni potrebbe ritornare in vista della gara casalinga a San Siro contro l’Udinese.

