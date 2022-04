Il terzino sinistro della nazionale italiana e della Fiorentina, Biraghi commenta la vittoria contro l’Empoli.

Vince la Fiorentina per 1-0 sull’Empoli, Cristiano Biraghi autore dell’assist che ha prodotto la rete viene intervistato a Sky Sport, queste le sue parole: “Potevamo essere più concreti, certe partite se non le chiudi rischi. Era importante però vincere al rientro dalle Nazionali, non era semplice e quindi bene la vittoria. L’Europa? Non era l’obiettivo iniziale, quindi non abbiamo pressione. Ma siamo lì e proveremo a fare più punti possibili per restare attaccati al treno.”

Biraghi guarda subito alla prossima partita contro il Napoli dove mancherà Torreira che sarà squalificato. Queste le parole del terzino: “Ora andremo al Napoli e sarà dura, alla fine tireremo le somme.”

Conclude con l’assist a Nico Gonzalez: “L’assist per Nico Gonzalez? Il mister me lo chiede sempre, sono contento e siamo contenti tutti”.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG