Domani alle 18:30 si gioca Hellas Verona-Genoa, gara valida per la trentunesima giornata del campionato di Serie A.

Nei padroni di casa non c’è più l’emergenza difesa che c’era nelle ultime giornate, Veloso dovrebbe partire dalla panchina, gara da ex per Simeone; nel Genoa Destro è in leggerissimo vantaggio su Yeboah in attacco. Ecco le probabili formazioni.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Günter, Sutalo; Faraoni, Ilic, Tameze, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. Allenatore: Tudor. A disposizione: Chiesa, Berardi, Coppola, Casale, Terracciano, Hongla, Cancellieri, Retsos, Praszelik, Depaoli, Veloso, Bessa, Lasagna. Indisponibili: Dawidowicz, Frabotta, Pandur. Squalificati: -.

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Maksimovic, Bani, Vasquez; Sturaro, Badelj; Gudmundsson, Amiri, Portanova; Destro. Allenatore: Blessin. A disposizione: Semper, Criscito, Calafiori, Masiello, Frendrup, Melegoni, Yeboah, Rovella, Kallon, Galdames, Ekuban, Piccoli. Indisponibili: Buksa, Cambiaso, Czyborra, Vanheusden. Squalificati: Ostigard.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG