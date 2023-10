Le parole di Giacomo Bonaventura, centrocampista della Fiorentina, dopo la vittoria dei viola contro il Napoli

Giacomo Bonaventura ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria della Fiorentina contro il Napoli. Di seguito le sue parole.

PARTITA – «Abbiamo fatto una grande partita, non era facile, siamo contenti. Adesso abbiamo la sosta e poi ripartiamo. Quest’anno siamo partiti bene, di conseguenza anche i singoli girano al meglio. Siamo in un buono stato di forma, il mister fa giocare un po’ tutti. La squadra è in salute».

CONVOCAZIONE IN NAZIONALE – «Sono strafelice, contento della squadra e del mio momento personale».

RIMPIANTI IN CARRIERA – «Non è un mio pensiero, cerco di fare il meglio che posso, l’importante è dare sempre il massimo».

