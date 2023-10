Le parole di Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, dopo la vittoria ottenuta dai viola contro il Napoli al Maradona

Vincenzo Italiano ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria della Fiorentina contro il Napoli. Di seguito le sue parole.

VITTORIA – «Abbiamo analizzato la partita contro il Real Madrid e ci siamo preparati di conseguenza. Volevamo evitare quello che era successo in quel match e ci siamo riusciti. C’era da soffrire e i ragazzi lo sapevamo, ma l’importante era avere personalità. Forse questo ci ha premiato».

ERRORI PARISI E KAYODE – «Parisi e Kayode hanno lanciato Osimhen. Lo avevamo provato in allenamento (ride ndr)».

MARTINEZ QUARTA – «Esalta il modo di aumentare le linee di passaggio, perchè è un difensore che da piccolo faceva il centrocampista. Gli viene naturale, guadagna 20/25 metri in avanti. Sta interpretando molto bene questo ruolo. Se inizia a prendere continuità può far bene, non deve mai staccare la spina».

BONAVENTURA – «Ha 34 anni e fino all’ultimo era in dubbio, così come Gonzalez che ha preferito partire a gara in corso. In una partita come questa non sono riuscito a fare a meno di Jack e il gol ci ha premiato».

OBIETTIVI – «L‘obiettivo era non trascorrere i 15 giorni di sosta come dopo la partita contro l’Inter. Ci siamo riusciti. Ora ci godiamo questa vittoria, la classifica è bella ma è ancora lunga. Ci teniamo stretta questa crescita».

