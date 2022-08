Le parole di Marco Bucciantini sul nuovo acquisto della Fiorentina, Barak: «Capisce la partita, ha un fisico da mezzofondista»

Intervenuto a Radio Bruno, il giornalista di Sky Sport, Marco Bucciantini ha parlato del colpo della Fiorentina, Antonin Barak. Di seguito le sue parole.

BARAK – «É un colpo di mercato, centrocampista da doppia cifra, a Udine era un interno poi ha avuto problemi fisici e si è ritrovato a Lecce. A Verona ha fatto 20 gol in due anni, capisce la partita, ha un fisico da mezzofondista. Per 10 milioni un centrocampista così è un colpo, grande magari no perché gli manca un po’ di ritmo però è un colpo vero. Poteva andare ovunque, forse anche a Napoli, è arrivato in un momento dove i prezzi sono calati, un mese fa non sarebbe stato prendibile a quelle cifre».

PARTITA CONTRO IL NAPOLI – «Quello che può pesare sono le energie nervose utilizzate in Olanda ma la partita col Napoli non comporta difficoltà da quel punto di vista. Hanno giocato talmente in tanti che non credo sia un problema rivedere giocatori per più gare di fila, mi viene in mente Gonzalez. La Fiorentina è una squadra che spinge e per farlo deve essere sempre al massimo, può darsi che la somma degli impegni non lo consentano. Bene comunque, bisogna imparare a gestire le forze per fare il salto di qualità».

