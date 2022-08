L’ex esterno sinistro Cesar Aparecido vede l’Inter favorita per la vittoria dello Scudetto ma non crede che Acerbi serva ai nerazzurri.

Fcinter1908.it ha intervistato Cesar che ha elogiato le qualità di Simone Inzahi. “Simone Inzaghi, oltre che mio compagno di squadra, è stato anche mio collega nel settore giovanile della Lazio. Ha un modo di fare, a livello di gestione del gruppo, eccezionale, mi ricordo benissimo. Ha dimostrato le sue capacità, con la Lazio ha fatto delle cose che nessuno si aspettava, considerando il materiale umano che aveva a disposizione. Con l’Inter non è riuscito a vincere il campionato, mi spiace tanto, era lì a giocarsela, però succede, ha comunque vinto due trofei”.

Simone Inzaghi Coppa

“È un allenatore ormai esperto, penso che farà tanto bene quest’anno con l’Inter, anche se altre squadre si sono rinforzate tantissimo. Per me l’Inter è la favorita per lo Scudetto. Già lo scorso anno era forte, quest’anno con il ritorno di Lukaku è migliorata ancora: con lui si vinceranno anche le partite più “sporche”. L’Inter ha tutte le carte in regola per conquistare lo scudetto. Non credo che Acerbi possa essere il rinforzo giusto per l’Inter. Stiamo parlando dell’Inter, parliamo di un altro livello, con tutto il rispetto per Acerbi che è un professionista esemplare, che ha dato tanto e avuto una carriera splendida. Ma se parliamo di Inter parliamo di altissimo livello, parliamo di altro: non credo che Acerbi sia un giocatore che possa rispondere alle esigenze dei nerazzurri”.

