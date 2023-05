Il patron della Fiorentina Rocco Commisso si è espresso verso la finale di Coppa Italia e la semifinale di Conference League

Le parole di Commisso verso la finale di Coppa Italia tra Inter e Fiorentina:

“Io sono ottimista. I ragazzi devono concentrarsi e prepararsi in vista della partita di giovedì contro il Basilea. Speriamo di passare questo turno. Se andremo in finale, per la prima volta in 62 anni giocheremo una finale di Coppa Italia e una europea. Vediamo dove arriveremo”

L’articolo Fiorentina, Commisso: «Possiamo fare una doppia finale, mai accaduto prima» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG